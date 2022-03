Il San Severo pareggia a Bisceglie

Unione Calcio Bisceglie e San Severo si dividono la posta in una partita che non aveva nulla da dire sul piano delle ambizioni di classifica di due compagini ampiamente salve da tempo e che, però, nono sono riuscite a piazzarsi sul podio della classifica. I giallogranata di mister Francesco Bonetti passano in vantaggio con un colpo di testa di Ruggiero Paolillo su corner di Lamatrice nella prima frazione. I sanseveresi restano successivamente in dieci per l'espulsione di Feltre e i padroni di casa riescono a pervenire al pareggio al 53' grazie a un calcio di rigore trasformato da Amoroso.