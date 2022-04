San Severo ormai in vacanza. Al "Ricciardelli" passa il Trinitapoli

Una doppietta di Stefanini regala il colpaccio esterno al Trinitapoli che si impone al "Ricciardelli" per 2-1 contro il San Severo che riempie il proprio tabellino dei marcatori con Abissinia. Una gara che non aveva granché da dire per entrambe le squadre. La Di Benedetto non è riuscita a centrare l'obiettivo promozione nonostante i grossi investimenti per allestire un organico di prim'ordine. Il San Severo, autentica rivelazione della prima parte di stagione, è andato man mano spegnendosi con una salvezza ampiamente acquisita da mesi e un organico paradossalmente indebolito nel mercato invernale vista anche la cancellazione dei play-off decisa a campionato in corso. Domenica prossima trasferta impegnativa contro il Corato prima di iniziare a programmare il futuro. Dino Marino, nel frattempo rimasto alla guida della società in solitudine dopo l'addio di Gennaro Di Domenico, tornato ad una dimensione meno stressante e più consona come quella del Maracanà, dovrà lavorare parecchio e, per prima cosa, confermare mister Francesco Bonetti che pare non essere propenso a rimanere se non per cimentarsi in una stagione dagli obiettivi ambiziosi.