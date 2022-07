Il San Marco riempie la casella del portiere. Ufficiale l'arrivo di Giovanni Silvestri, classe 1995, dall'Aurora Ururi, formazione molisana con cui ha giocato nelle ultime tre stagioni tra Eccellenza e Promozione. In carriera ha inoltre giocato con Guglionesi in Eccellenza, nonché con Isernia (2 presenze nel 2015/2016), Civitanovese (28 presenze nel 2014/2015), Bojano e Termoli in Serie D.