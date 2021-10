Il Real Siti vince la sua prima partita in campionato. San Marco battuto nel derby

Il Real Siti vince sua prima partita in campionato e lo fa davanti al proprio pubblico nel derby contro il San Marco. Ancora Tomas Perchaud decisivo, arrivato alla sua terza doppietta stagionale che lo porta a quota sette reti (su dieci totali messe a segno dai suoi, ndr) e permette alla squadra allenata da mister Pino Lo Polito di tirarsi finalmente fuori dalla zona bassa della classifica. Al San Marco, sconfitto nel secondo derby di fila dopo quello casalingo contro il San Severo, non resta che sorridere per il primo gol di Lorenzo Salerno, bomber classe 1988 arrivato in settimana dal Casalbordino e che ha riabbracciato i colori azzurrogranata dopo il triennio 2017-2020 in cui mise a segno ben 46 gol in due campionati di Eccellenza e uno di Promozione. Un rinforzo di spessore per mister Marcello Iannacone che, con qualche altro innesto, potrebbe iniziare a guardare con fiducia al futuro e centrare più agevolmente l’obiettivo salvezza.