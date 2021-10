Il Real Siti non ingrana. A Barletta poker della capolista

Settima vittoria consecutiva per il Barletta che non sbaglia un colpo. Saldamente capolista del girone A di Eccellenza con 21 punti, 27 gol fatti, miglior attacco del girone, e solo cinque subite (una in più del Corato, ndr). Tutto facile insomma al "San Sabino". Una doppietta di Lavopa al 17' del primo tempo e al quinto della ripresa, Pignataro al dodicesimo della seconda frazione e Russo a due minuti dalla fine regalano i tre punti ai biancorossi di mister Francesco Farina. Per il Real Siti a segno De Martino al 39' della ripresa. La squadra di Stornara allenata da Pino Lo Polito è quintultima a 6 punti.