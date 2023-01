Il Potenza perde in campo ma vince la partita della sportività

In Eccellenza è una abitudine dell'Asd San Marco ripulire, in trasferta, gli spogliatoi delle squadre avversarie. In Lega Pro è il Potenza Calcio a strappare gli applausi di sportivi, tifosi e simpatizzanti del calcio.

Infatti, questo pomeriggio, nonostante il pesante k.o. rimediato allo Zaccheria, la società rossoblu si è distinta per il gran bel gesto di lasciare puliti gli spogliatoi dello stadio e di donare una pianta come forma di ringraziamento, "certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto" si legge.

"E' la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente".