Il Pietramontecorvino si conferma prolifico: 3-2 al Castel di Sangro

Il Pietramontecorvino si conferma una collaudata macchina da gol. Con il 3-2 con cui si è imposto in casa contro il Castel di Sangro, infatti, i rossoneri passano a 19 gol messi a segno in 6 giornate di campionato. Che ne fanno il miglior attacco del torneo assieme all'Olympia Agnonese. Di contro, 18 gol subiti finora fanno della squadra di mistre D'Angelo la seconda più bucata dell'Eccellenza molisana assieme al Cliternia (peggio l'Altilia Samnium con 21 reti incassate finora, ndr). Nel match contro i sangrini sono andati a segno Antonio Della Pace, Vincenzo Rizzelli e Massimo Vannella. Per gli ospiti reti di Balzano e D'Amico.