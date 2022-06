Il Pietramontecorvino riparte dal suo capitano

Il Pietramontecorvino, dopo aver definito staff e quadri societari, ha provveduto a confermare il suo pilastro. Massimo Vannella, centrocampista classe 1985 e capitano dei rossoneri, disputerà la sua nona stagione di fila nella squadra dei Monti Dauni che militerà in Eccellenza molisana. Decisamente positiva la sua ultima stagione in cui ha disputato tutte e 30 le partite in calendario mettendo a segno ben 14 reti.