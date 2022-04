Il Pietramontecorvino a valanga sulla "Cenerentola" del torneo

Tutto come previsto: il Pietramontecorvino prende a pallonate il malcapitato Altilia Samnium in trasferta. Finisce 8-0 per i rossoneri dei Monti Dauni di mister D'Angelo. A segno D'Amore con una tripletta, Vannella, Melino, Longo e Troisi. Con questo successo i pietresi passano a 34 punti in classifica, +12 sulla zona play-out. L'Altilia Samnium, invece, prosegue il suo calvario in fondo alla classifica con due punti (e uno di penalizzazione), zero pareggi, 24 sconfitte e ben 191 gol incassati.