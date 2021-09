Il Mola risorge contro il San Marco e lo batte 2-0

Il Città di Mola, tra le accreditate alla vittoria finale del campionato di Eccellenza pugliese assieme a Barletta e Corato, risorge a Capurso battendo per due reti a zero il San Marco. Una doppietta dell'attaccante Giovanni Bongermino stende gli azzurrogranata di capitan Augelli e fa dimenticare la pesante scoppola subita domenica scorsa contro il Barletta per 5-0. I sammarchesi restano a quota tre punti in classifica assieme al Manfredonia mentre il Mola si porta a quota 6, dietro le due prime della classe Barletta e Corato, dividendo la seconda piazza della graduatoria con Unione Calcio Bisceglie e San Severo, prossimo avversario al "Ricciardelli" domenica 3 ottobre.