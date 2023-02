Il Manfredonia vince la Coppa Italia di Eccellenza pugliese

Il Manfredonia vince la Coppa Italia di Eccellenza Puglia. I sipontini di mister De Candia alzano il trofeo in quel di Manduria dove oggi, pur essendo stati sconfitti per 1-0 (a segno D'Ettorre), non dovevano fare altro che amministrare il secco 3-0 rifilato ai tarantini all'andata. Per i biancocelesti di patron Di Benedetto il primo coronamento di una stagione che si è aperta col dichiarato obiettivo di ritornare in Serie D. Adesso testa al campionato dove i sipontini devono recuperare il derby contro il Foggia Incedit. Vincere sarà l'obiettivo per scrollarsi di dosso il Bisceglie, al momento capoclassifica del girone A assieme ai manfredoniani con 39 punti.

Manduria (4-3-1-2): Maraglino; Massimo (68′ Dorini), Pino, Acquaro, Fai (68’Sulmaister), D’Ettore, D’Arcante, Kouame (52′ Cavaliere); Russo, Pignataro, Perdicchia (7’st Desiderato). A disposizione: Leone, Tarantino, Coronese, Monopoli, Calò. Allenatore: Branà

MANFREDONIA (3-4-3): Chironi; Conticchio, D’Aiello, Montrone, Giambuzzi (78′ Turitto), Salvatore, Biason, Lobosco (87′ Quitadamo), Lopez (85′ Makota), Morra, Bevilacqua (91′ Cirillo). A disposizione: Bellavista, Lauriola, Fornaro, Dinielli, Attah. Allenatore: De Candia

Arbitro: Cianci di Bari. Assistenti: Palermo-Lovecchio

Rete: 79′ D’Ettorre

Ammoniti: D’Arcante (Manduria), Chironi, D’Aiello, Salvatore, Morra (Manfredonia)