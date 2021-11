Il Manfredonia vince in rimonta a Trinitapoli. Eppure è la Di Benedetto a passare in vantaggio al 24’ con Stefanini che infila di testa la porta difesa da Mascolo su assist di Quitadamo proveniente dal destra. Sul finire della prima frazione, però, è Colangione, sempre di testa, a pareggiare i conti per il Manfredonia su assist di Eletto dalla sinistra. Nella ripresa, al sesto, Trinitapoli in dieci per l’espulsione di Venturini reo di aver atterrato un avversario lanciato verso la porta. Nel recupero Trotta sfrutta al meglio una torre di D’Imperio e deposita di testa nella porta trinitapolese, complice una uscita infelice del portiere locale.

I biancocelesti di mister Franco Cinque salgono così a 14 punti, praticamente a ridosso di quella che, fino a qualche giorno fa, era la zona play-off, cancellata dalle recenti decisioni emanate dal Comitato regionale Puglia Figc-Lnd. Tre punti in più proprio del Trinitapoli che resta fermo a undici, uno in più dell’Orta Nova che ha esonerato Costanzo Palmieri poche ore fa.

Sul fronte mercato, dopo gli innesti di Laborda e D'Imperio, il Manfredonia ha ufficializzato il tesseramento di un altro argentino proveniente sempre dal Grottaglie. Si tratta di Nicolas Morro, difensore classe 1997, già sceso in campo con la casacca del "Donia" assieme ai suoi due connazionali.