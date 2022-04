Il Manfredonia vince il derby contro il San Marco e lo inguaia

Sia chiaro: il Manfredonia ha onorato la partita non regalando nulla al San Marco che pure poteva chiudere degnamente la regular season davanti al proprio pubblico con una vittoria nel derby contro un avversario che non aveva più nulla da chiedere alla propria, positiva, stagione. Nulla da fare. I sammarchesi perdono 3-1 al "Tonino Parisi" e restano penultimi a 20 punti, quattro in meno dell'Orta Nova terzultimo. Domenica prossima sfida della disperazione a Trinitapoli per la squadra di mister Marcello Iannacone. Bisognerà fare risultato e sperare che gli ortesi non vincano né pareggino nella sfida contro il Mola. Questo per evitare un distacco di sette punti che salverebbe direttamente il Team e condannerebbe alla retrocessione diretta il San Marco senza passare attraverso i play-out proprio contro gli ortesi.

Per quel che concerne la cronaca della gara odierna, una doppietta di capitan Trotta e Monopoli regalano il rotondo successo ai sipontini di mister Franco Cinque. Per il San Marco gol della bandiera ad opera di Salerno.