Il Manfredonia si aggiudica il secondo derby di fila

Due derby due vittorie. In pochi giorni il Manfredonia fa valere il fattore "Miramare" (ritrovato) e batte per 2-0 anche l'Atletico Vieste. Con un gol per tempo a firma di Monopoli prima e capitan Trotta su rigore poi, i sipontini di mister Franco Cinque hanno la meglio sui garganici di mister Francesco Sollitto. I biancocelesti ora hanno 31 punti in classifica, come il Trinitapoli. Per i viestani, invece, cinque punti sopra la zona play-out non sono certo una distanza di sicurezza aritmetica per non essere risucchiati nella zona hot della classifica.