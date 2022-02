Termina in parità il match tra Unione Calcio Bisceglie e Manfredonia. Risultato prevedibile tra due compagini che, sostanzialmente, si equivalgono in classifica. Sipontini sotto per via del gol siglato da Zinetti ma poi recuperano con Laborda. I biancocelesti di mister Franco Cinque passano a 32 punti, uno in meno dei "cugini" sanseveresi, mentre i biscegliesi toccano quota 30.