Il Manfredonia gioca a tennis contro il San Marco. Finisce 6-0 il derby giocato a Monte Sant’Angelo. I sipontini di mister Franco Cinque proseguono la loro ormai acclarata striscia positiva, interrotta solo domenica scorsa a Mola, e si portano a 20 punti, due in meno di San Severo, U.C.Bisceglie e molesi che occupano la terza piazza in condominio. Sammarchesi in caduta libera ormai, penultimi a cinque punti con la terza peggior difesa del torneo (peggio solo il fanalino di coda Vigor Trani e Real Siti, ndr). Capitan Trotta sugli scudi, oggi, con una tripletta. A segno anche Prota e due volte Monopoli.