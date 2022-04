Il Manfredonia chiude col botto e batte la capolista Barletta

Squadra in casa

Squadra in casa Manfredonia

Il Manfredonia di mister Franco Cinque chiude la propria stagione col botto e lo fa battendo la capolista Barletta al "Miramare" congedandosi come meglio non si potrebbe dal proprio pubblico all'esito di una stagione sicuramente positiva. Merito del ritorno di Cinque sulla panchina dei sipontini che chiudono la stagione al quarto posto con 44 punti, prima tra le 6 squadre della provincia di Foggia. Stoppiello e Monopoli i marcatori dei manfredoniani che falliscono anche un rigore con Trotta nella ripresa. Per i barlettani pareggio momentaneo di Viscovich. L'evento sportivo è stato tuttavia macchiato da scontri tra le opposte tifoserie avvenuti all'esterno dello stadio.