Il Manfredonia cade a Corato

Il Corato, seconda forza del campionato, batte il Manfredonia per due reti a zero. A Ruvo di Puglia ci pensano Obodo al terzo della ripresa e bomber Di Rito quattordici minuti dopo a stroncare le ambizioni dei sipontini di mister Franco Cinque. In classifica cambia poco con i biancocelesti in una posizione ormai tranquilla a quota 32 punti, ben otto in più sulla zona pericolante. Tuttavia si proverà a togliersi qualche soddisfazione in più nel piazzamento finale visto che San Severo e Unione Calcio Bisceglie sono a 34 punti mentre il Città di Mola è a 38.