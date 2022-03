Il Manfredonia batte al "Miramare" il Mola

Squadra in casa

Il Manfredonia di mister Franco Cinque batte il Città di Mola al "Miramare" nella penultima gara interna della stagione. I sipontini si impongono in rimonta, dopo essere passati in svantaggio nella prima frazione (Diagne autore del gol degli ospiti), con il rigore del solito capitan Trotta e con la rete di Stoppiello. Una partita che aveva poco da dire a entrambe le formazioni anche se, i sipontini, complice il pareggio del San Severo a Bisceglie, possono attualmente fregiarsi della soddisfazione di essere la prima squadra della provincia di Foggia nel girone A di Eccellenza con 38 punti, come l'Unione Calcio, a tre punti dal Mola e a cinque dal Trinitapoli, terza forza del torneo.