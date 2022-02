Il Lucera vince al Comunale contro l'Acquaviva

Il Lucera vince al "Comunale" per 2-1 contro l'Atletico Acquaviva. Un gol per tempo per i biancocelesti di mister Fabrizio Di Flumeri che si portano in vantaggio con Petito, bravo ad insaccare in rete il pallone dopo la respinta del portiere avversario su un calcio di punizione battuto da De Rita. Pareggiano poi gli ospiti grazie a un calcio di rigore. Nella ripresa i lucerini riescono a trovare il gol vittoria grazie ad un colpo di testa di Curci su assist di Balletta.

Ora il Lucera è a quattro punti dalla zona play-off. Domenica derby al "Madrepietra Stadium" di Apricena contro i blugranata reduci dalla roboante vittoria di Acquaviva delle Fonti contro il Football.