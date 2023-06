Il Lucera prova il ripescaggio in Eccellenza

Ciò che non è arrivato sul campo, sfumato in finale play-off di Promozione Puglia girone A, può arrivare d'ufficio. Era noto che il Lucera ci avrebbe provato e poco fa è arrivata l'ufficialità della formale richiesta di ripescaggio in Eccellenza. Le possibilità che l'operazione vada in porto ci sono, ma bisogna capire l'evolevrsi della situazione per alcune compagini quali l'Orta Nova, su cui ci sono ancora dubbi sulla partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza; Avetrana, le cui possibilità che lasci un posto vacante nel girone B sono elevate; Unione Sportiva Mola, che complice la promozione della Virtus Mola potrebbe "subire" una fusione o il cui titolo sportivo potrebbe essere rilevato dall'ex Vigor Trani Lanza (che ha provato a rilevare il titolo sportivo dell'Orta Nova). Senza dimenticare che la griglia dei ripescaggi vede Nuova Spinazzola e Foggia Incedit in vantaggio rispettivamente come finalista play-off del girone A e miglior retrocessa dall'Eccellenza Puglia girone A.

"Il Lucera Calcio conferma la propria volontà di voler procedere, nei termini e nelle modalità previste, alla richiesta di ammissione al prossimo campionato di Eccellenza 2023/24. Consapevoli del quadro generale degli organici e delle graduatorie, il Club bianco celeste non vuole lasciare nulla di intentato.Questo è l'ennesimo segnale di quanto questa società voglia continuare a crescere sempre di più. In caso di esito negativo della domanda, il Lucera Calcio è pronto, nell'ottica della programmazione che l'ha sempre contraddistinto, a costruire una rosa che possa disputare un campionato di Promozione all'altezza del proprio nome", si legge sulla fanpage Facebook del club albiceleste del socio Dell'Aquila e dell'amministratore delegato Di Caterina.