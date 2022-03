Il Lucera crolla contro la capolista

D'Amico, Giannuzzi e Roncone regalano i tre punti al Polimnia ormai a pochi passi dalla promozione in Eccellenza. Nulla da fare per il Lucera che, a tre giornate dalla fine, ha il solo obiettivo di chiudere dignitosamente la stagione e iniziare a programmare il futuro. Magari puntando a un salto di categoria quanto mai necessario per una città della rilevanza di quella lucerina che dovrebbe stazionare in ben altri campionati anziché in Promozione.