Il Lucera chiude il mercato con un attaccante

Il Lucera chiude il proprio mercato con il tesseramento dell'attaccante classe 2003 Christian Giannini, proveniente dalla juniores del Lavello. Cresciuto nella Juventus San Michele prima e nel Foggia poi, ha esordito tra i senior due stagioni fa con il Campobasso 1919, seconda squadra del capoluogo molisano che milita in Eccellenza.

Domenica esordio stagionale sul terreno del Real San Giovanni, ripescato in Promozione e prossimo avversario in campionato, per la prima sfida di Coppa Italia di categoria. Calcio d'inizio alle 15:30 al "Massa" di San Giovanni Rotondo.