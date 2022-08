Il Lucera aumenta il tasso tecnico con due nuovi innesti

Due colpi messi a segno in poche ore dal Lucera che innalza il tasso tecnico di un organico ricostruito da zero e composto quasi esclusivamente da under. A centrocampo arriva Davide Gallo dal Real Siti mentre in attacco arriva Giovanni Grasso dall'Orta Nova. Entrambi classe 2000. La mezzala proviene da due stagioni di fila in Eccellenza con i verdazzurri di Stornara. Nell'ultimo torneo ha collezionato 15 presenze. Cresciuto nel Foggia prima e nel Manfredonia poi, fa il suo esordio con i sipontini in Serie D. Successivamente gioca in Eccellenza con le casacche di San Severo, Fortis Altamura e Unione Calcio Bisceglie.

L'attaccante proviene dall'Orta Nova con cui ha giocato solo due partite nell'ultimo torneo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Audace Cerignola, dove si mette in mostra a suon di gol, passa poi agli under del Foggia. Successivamente l'esperienza in Serie D con la Vastese prima di accumulare presenze e gol in Eccellenza con le maglie di Venosa, Real Siti e San Marco.

"Si tratta di due colpacci - commenta il "diggì" dei lucerini, Mario Ciampi - Entrambi scendono dall’Eccellenza, così come De Cotiis, e ci fanno alzare l'asticella qualitativa per quello che è il nostro obiettivo primario: la salvezza. Stiamo per chiudere altre quattro operazioni utili a completare l'organico. Finora abbiamo fatto il mercato che volevamo. Senza spendere cifre folli, stiamo prendendo le nostre prime scelte. Sono sicuro che ci divertiremo", conclude il dirigente foggiano.