Il Lucera a caccia di talenti

Il Lucera punta sui giovani, premia i giovani e riparte dai giovani. Un concetto chiaro, ribadito ieri sera da Antonio Dell’Aquila, socio del club federiciano, nel corso della manifestazione di premiazione di Kenneth Mamah Obinna, lanciato dai “leoni” nella stagione di Promozione 2019/2020 e arrivato a essere titolare nella Serie B turca non prima di aver stupito per due anni nel Varese in Serie D.

Un evento che ha chiamato a raccolta un pubblico numeroso nella suggestiva cornice della piazza del Duomo di Lucera. Una occasione per Kenneth di riabbracciare la famiglia che lo ha praticamente adottato appena arrivato dalla Nigeria e che lo ha coccolato e fatto crescere prima di lanciarlo nel calcio che conta. Ma non è stata solo l’occasione per una “carrambata” (presenti, tra gli altri, i mister Bertozzi e Di Flumeri che lo hanno allenato, il “diesse” Eligio Casiere, il talent scout Pietro Maiellaro, l’amministratore delegato Antonio Di Caterina e Sario Masi, ormai nuovamente dirigente del Foggia Calcio).

L’evento di ieri sera è stato il punto di partenza per la prossima stagione che i lucerini dovrebbero disputare in Promozione. Dovrebbero perché Dell’Aquila strizza l’occhio all’idea del ripescaggio in Eccellenza. La “premier league” pugliese, tuttavia, sarà particolarmente tosta con 6 retrocessioni per girone propedeutiche al ritorno al campionato unico nella stagione 2024/2025. Un ritorno che, però, potrebbe rappresentare un grosso problema per tante società che saranno costrette a girare la Puglia in largo e soprattutto in lungo con relativo aggravio degli esborsi economici. A maggior ragione, quindi, conviene puntare sui giovani. Per monetizzare in futuro. Se poi si riuscisse a fare finalmente rete, "squadra" tra tutte le realtà calcistiche di Capitanata, magari col Foggia Calcio al centro, il sistema calcio del territorio non potrebbe che trarne giovamento. L'esempio più lampante e di stretta attualità è Oscar Mawa, un "crack" classe 2005 che ha "spaccato" nell'ultimo torneo di Promozione con i biancocelsti. Se il Foggia avesse un settore giovanile efficiente, l'attaccante ugandese sarebbe già rossonero. Lo sarà comunque rossonero, con la Lucchese (anche se Termoli, Salernitana e altre società stanno provando comunque ad accaparrarselo scatendando una vera e propria asta).

Il Lucera si è riaffidato a mister Costanzo Palmieri e le prime conferme nella rosa sono la plastica dimostrazione che la “linea verde” non sarà un concetto astratto nemmeno per la stagione 2023/2024: Leccese, Botticelli, Clemente, Croce, Manna e Pozzozengaro sono la testimonianza che in albiceleste la “generazione zeta” sarà predominante. I “senior”, per modo di dire, si conteranno sulle dita di una mano.

Un progetto calcistico rivolto ai giovani che non può prescindere dal raduno selettivo che la società lucerina ha organizzato per martedì 27 giugno alle 16:30 al Comunale. Lo stage è rivolto ai nati negli anni 2005-06-07. Saranno presenti l’allenatore del Lucera, Palmieri, coadiuvato dal suo staff tecnico, con la supervisione del direttore tecnico, Maiellaro. Per partecipare sono necessari il nullaosta della società di appartenenza e un certificato medico in corso di validità. Per ulteriori e dettagliate informazioni 327 3582259 oppure 329 8746247 - luceracalcio1928@gmail.com