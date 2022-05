Il Foggia Incedit vola anche in Coppa Italia

Il Foggia Incedit vola sulle ali dell'entusiasmo. La pattuglia di mister Enrico La Salandra dimostra di stare sul pezzo e di aver smaltito immediatamente la "sbornia" per la meritata promozione in Eccellenza. C'era (e ci sarà) la Coppa Italia di categoria da onorare. La finale prevedeva Incedit-Avetrana. Gara di andata al campo Figc dove i foggiani si sono imposti con il più classico dei risultati. Salvatore Ferrantino e Luigi Martinelli i marcatori. Domenica prossima trasferta in casa dell'Avetrana con la consapevolezza di poter essere in grado di impreziosire ulteriormente la stagione con la conquista del trofeo.