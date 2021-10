Il Foggia Incedit vince di misura a Capurso

Il Foggia Incedit conquista tre punti pesanti sul campo di Capurso. Sempre in piena emergenza, la squadra di mister Enrico La Salandra riesce a portare a casa la vittoria con un guizzo di De Rosa al 34'. La gara non è stata bella da vedere, le azioni degne di nota sono state davvero poche. Da segnalare un palo esterno di Bruno al 23', un tiro fuori di Ciccarelli da buona posizione al 26' e il gol di De Rosa al 34'. Secondo tempo privo di emozioni, tanto che i due portieri sono stati impegnati solo su traversoni. A fine gara mister La Salandra ha dichiarato: "non abbiamo fatto una buona gara, la squadra non mi è piaciuta, in alcune circostanze non siamo stati bravi come in altre gare. Portiamo la vittoria a casa contro un avversario che domenica scorsa aveva battuto l'Arboris Belli, squadra importante di questo campionato.Tre punti preziosi, ma dobbiamo cercare di fare meglio se vogliamo rimanere nella zona alta della classifica".