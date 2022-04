Il Foggia Incedit si riprende il secondo posto

Successo importante per il Foggia Incedit di mister Enrico La Salandra che batte 2-1 l'Arboris Belli al campo Figc del capoluogo dauno in uno scontro diretto che porta adesso i "canarini" al secondo posto in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato. Posizione privilegiata per i rossoblu che devono anche giocarsi la finale di Coppa Italia di categoria contro l'Avetrana. A segno Gonzalez e Garbetta per i padroni di casa. Per l'Alberobello gol di Daugenti.

A una giornata dalla fine la classifica recita: Incedit 53, Arboris Belli 52, Bitritto Norba 51, Nuova Spinazzola 49. Il Polimnia ha già vinto il campionato ma in zona play-off la partita è tanto esaltante quanto apertissima.