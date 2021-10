Il Foggia Incedit riacciuffa due volte il Polimnia

Il Foggia Incedit arrivava alla gara contro il Polimnia con ben sette indisponibili e tanti ragazzi della juniores convocati da mister Enrico La Salandra sul campo della Figc. I “canarini” si presentano in campo con i due nuovi arrivi argentini, Franco Stancanelli, centrocampista, e Facundo Gonzales, attaccante, entrambi classe 1999, arrivati nei giorni scorsi dal Team Orta Nova, in Eccellenza.

Primi minuti di studio per le due squadre. L'incedit che cerca di fare la gara. Al 7' occasione per i padroni di casa con l'argentino Gonzales, palla che finisce tra le braccia del portiere ospite. All’11’ punizione dalla trequarti di Stancanelli ma Mascia incredibilmente mette fuori a due passi dalla porta avversaria. Ancora Incedit al 16', punizione di Stancanelli, testa di Gonzales palla che finisce fuori di poco. Al 23' arriva la svolta, la signora Laraspata di Bari decreta un rigore nei confronti del Polimnia, trasformato da Roncone. Non si perdono d'animo i foggiani che con un fraseggio al limite dell'area liberano al tiro il giovane Narciso che realizza il gol del pareggio, ma l'assistente annulla per fuorigioco. Al 30' rigore netto per la squadra ospite, sul cross di un avversario fallo di mano di Cortopasso da distanza ravvicinata: Roncone porta a due le reti della squadra avversaria. Partita in salita per i rossoblu che però non mollano: al 43' Narciso recupera una palla in uscita dalla difesa ospite, serve Gonzales che davanti al portiere non sbaglia. Si va al riposo sull’1-2.

Nella ripresa i rossoblu entrano in campo con la voglia di recuperare una gara sfortunata. Dopo i primi dieci minuti di confusione, al 55' Bruno riconquista palla sulla trequarti, dribbla il suo avversario e con un siluro da trenta metri riporta in parità la partita. Sul 2-2 l'Incedit ci crede e continua a pressare ma la protagonista è ancora una volta la direttrice di gara che al 61’ espelle Mascia, reo di una scivolata evidentemente giudicata come pericolosa. Dal 65' la gara passa sotto il dominio del Polimnia, i padroni di casa non riescono più ad essere lucidi, l'uomo in meno fa la differenza. Arriva il momento del giovane portiere rossoblù Capotosto che con tre parate importanti riesce a blindare la sua porta. Da segnalare anche un palo al 79' del Polimnia.

A fine gara l’allenatore del Foggia Incedit commenta: "Non arrivavamo bene a questo incontro, venerdì avevamo 11 uomini a disposizione, abbiamo portato tanti ragazzi della juniores e di questo ringrazio anche mister Corso che ieri non ha potuto disporre di tutta la rosa per la prima gara di campionato. Sono orgoglioso per quello che ha fatto la squadra, per l'atteggiamento avuto. Ci hanno messo il cuore, questo è il segno che i ragazzi hanno compreso l'importanza di quello che si fa. Il Polimnia è una squadra organizzata, l'unica nota negativa è che quest'anno non siamo fortunati con le terne arbitrali, ottavo rigore contro, sette in campionato ed uno in coppa. I ragazzi hanno dato tutto, c'è rammarico per essere rimasti in dieci perché potevamo cercare di portare a casa i tre punti. Dopo l'espulsione, abbiamo perso un po' di lucidità. Caggiano e Gonzales non stavano bene. Dobbiamo continuare a lavorare, sperando di poter avere la rosa a disposizione completa per poter cercare di fare meglio”.