Il Foggia Incedit raddoppia e conquista anche la Coppa Italia

Il Foggia Incedit completa l'opera e chiude trionfalmente la propria stagione conquistando anche la Coppa Italia di Promozione. Dopo aver guadagnato l'accesso al prossimo campionato di Eccellenza ai play-off, i "canarini" di mister Enrico La Salandra aggiungono anche il trofeo di categoria in bacheca. La conquista in casa dell'Avetrana all'esito del due pari con cui i foggiani hanno messo al sicuro la vittoria della gara di andata al campo Figc. Nel primo tempo, però, è l'Avetrana a portarsi in vantaggio e ad accendere l'illusione di poter ribaltare il 2-0 subito a Foggia. Nella ripresa Ciccarelli ristabilisce la parità ma è ancora l'Avetrana a portarsi in vantaggio prima che Bruno chiuda definitivamente i conti per gli ospiti.