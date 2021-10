Il Foggia Incedit corsaro ad Acquaviva. Finisce 3-1 per i "canarini"

Il Foggia Incedit espugna il "Giammaria" di Acquaviva delle Fonti e si porta a nove punti in classifica, uno in meno di Bitritto e Alberobello e a tre punti dalla capolista Spinazzola. La squadra di mister Enrico La Salandra va a segno con Luca Pompilio al decimo su calcio di rigore. Il raddoppio arriva al 26' con Bruno. Al 32' i padroni di casa accorciano le distanze con Farella su calcio di punizione. Nella ripresa, al 93', Pompilio finalizza al meglio un contropiede sfruttando lo sbilanciamento in avanti dei baresi che cercavano il gol del pareggio. Intanto la società rossoblu ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con l'attaccante Antonio Compierchio, ex Foggia, uno dei "colpi" sicuramente più importanti messi a segno dal sodalizio foggiano in estate.