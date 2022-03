Il Foggia Incedit cade, la vetta si allontana

Il Foggia Incedit perde 2-1 in casa contro il Capurso. Una sconfitta che non ci voleva per la squadra di mister Enrico La Salandra. La capolista Polimnia, tuttavia, è stata bloccata sul pari dal Don Uva, lo Spinazzola ha perso ad Apricena mentre Bitritto e Alberobello hanno rispettivamente vinto contro Lucera e Atletico Acquaviva. Insomma, i rossoblu restano a -8 dalla vetta ma, contemporaneamente vedono allontanarsi il Bitritto che passa a +4 e l'Alberobello che va a +2. Un punto, invece, è il distacco dallo Spinazzola. I foggiani, pertanto, occupano l'ultima casella disponibile della zona play-off e conservano un ottimo +6 sul Lucera.

Per quel che concerne la gara di ieri, il Foggia Incedit passa in vantaggio nella ripresa con bomber Bruno ma poi si fa rimontare e battere dagli ospiti a segno due volte con De Giglio. Intanto, in Coppa Italia di categoria, i foggiani hanno impattato la scorsa settimana a Bitritto per 2-2 nella gara valevole per la semifinale di andata. All'iniziale vantaggio dei baresi con Loseto, hanno risposto Caggiano e Ferrantino, poi il "Norba" ha trovato il gol del pareggio finale con Gagliardi. Appuntamento al campo Figc il 17 marzo per sapere chi accederà alla finale contro l'Avetrana.