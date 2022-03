Il Corato espugna San Marco

Il Corato, seconda forza del campionato, si impone al "Tonino Parisi" di San Marco in Lamis per 2-0. A segno capitan D'Aiello al 58' e Di Rito al 69' su assist di Frappampina. Una sconfitta preventivabile per i sammarchesi di miester Marcello Iannacone che, a tre giornate dalla fine, restano terzultimi a 20 punti, uno in più del Canosa che deve recuperare la gara contro l'Orta Nova. Posto che il Vigor Trani è già ampiamente spacciato, gli azzurrogranata devono fare la propria corsa sulla coppia Real Siti-Orta Nova che dista quattro punti e Borgorosso Molfetta a cinque lunghezze. Il Vieste, a 26, è meno agguantabile.