Il Cerignola vola. Contro il Matino arriva la quarta vittoria di fila

Il Cerignola rispetta il pronostico della vigilia e batte con il più classico dei risultati il Matino in trasferta a Parabita in provincia di Lecce. Prima rete stagionale per l’ex capitano del Foggia, Cristian Agnelli, che al 27′, va a segno con un tiro cross dal limite che attraversa tutta l’area di rigore e, senza alcuna deviazione, spegne la sua corsa in fondo al sacco. Il raddoppio giunge al 33′: ripartenza orchestrata da Palazzo, bravo a difendere palla col fisico, e apertura per Dorval sulla destra il cui cross trova Longo a colpire di testa e Palazzo, che ha seguito l’azione, a correggere in tuffo gonfiando la rete.

L’Audace, alla quarta vittoria consecutiva (6 se si considerano quelle di Coppa Italia di Serie D contro il Giugliano e di mercoledì contro l'Altamura per 2-0 con reti di Muscatiello e Palazzo, ndr) si porta a 27 punti, a uno solo di distanza dalla vetta occupata dal Francavilla, dividendo la seconda piazza con il Bitonto. A tallonare c’è la Casertana a quota 26.

“Contento per il mio gol, finalmente, e per la prestazione utile ad aiutare tutta la squadra. E’ un momento positivo, importante – commenta a fine gara Agnelli - Abbiamo metabolizzato gli schiaffi che abbiamo preso sul campo nelle fasi iniziali della stagione e siamo stati capaci di superare le negatività con la voglia di vincere. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare nella nostra crescita. Non è stata una partita facile. Abbiamo giocato ad alto livello contro un avversario che sa giocare a calcio e lottare. Ora siamo carichi per affrontare al meglio la prossima partita contro la capolista Francavilla in casa”, conclude il mediano gialloblu.

“Stiamo dando continuità ai risultati e alle prestazioni. Quella di oggi mi è piaciuta molto. E desidero elogiare tutta la squadra che si è applicata al massimo in ogni fase della partita meritando la vittoria. Non era facile su un campo molto piccolo. Sono orgoglioso di loro”, evidenzia mister Michele Pazienza.