Il Cerignola va avanti anche in Coppa Italia di Serie D

La cavalcata trionfale del Cerignola prosegue anche in Coppa Italia di Serie D. Al "Monterisi" l'Audace di mister Michele Pazienza batte 3-1 la Cittanovese e si qualifica per la semifinale. I gialloblu passano però in svantaggio al sesto con Petrucci ma rispondono dopo appena due minuti con Palazzo. I cerignolani fanno propria l'intera posta in palio nella ripresa e verso lo scadere: all'87 con Russo e al 90' con Malcore.