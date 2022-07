Il Cerignola sistema la porta con Saracco. Rinnova Trezza

L'Audace Cerignola sistema la porta con l'arrivo di Umberto Saracco, classe 1994, dalla Fidelis Andria dove, nell'ultima stagione di Serie C girone C, ha difeso la porta andriese per 16 volte subendo 13 reti. Era arrivato nel mercato di riparazione di gennaio dal Cosenza dove, in Serie B, era sceso in campo in tre circostanze subendo sette reti. Ed è proprio con i cosentini che, finora, si è svolta praticamente tutta la carriera del nuovo numero uno cerignolano. Cresciuto nel Torino, ha poi giocato sempre e solo per i silani, sia pur prevalentemente da secondo, dalla stagione 2014/2015 alla metà della scorsa per un totale di 75 presenze e 78 reti subite tra serie C e B (Coppa Italia e play-off inclusi).

Dopo il rinnovo dell'under Fares, è arrivata la conferma anche per Salvatore Trezza, guardiapali classe 2002, che il Cerignola aveva prelevato dal Padova lo scorso gennaio (era tornato dal prestito alla Fermana con cui non è mai sceso in campo). Per lui dieci presenze e 6 gol subiti nella seconda parte dell'ultimo torneo che ha portato l'Audace a stravincere il girone H di Serie D. In prececedenza aveva giocato nel Campodarsego, sempre in D, collezionando 29 presenze e incassando 39 reti.