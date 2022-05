Il Cerignola si dà al tennis e ne rifila 6 al San Giorgio

L'Audace Cerignola smaltisce la rabbia post eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D ad opera della Torres e si sfoga sul malcapitato San Giorgio. Finisce 6-1 per i gialloblu di mister Michele Pazienza che chiudono la faccenda in Campania siglando tre gol per tempo. Nel primo è Loris Palazzo il mattatore con la sua tripletta firmata all'ottavo su rigore, al 19' e al 46'. Nella ripresa c'è gloria anche per Tascone al 48' e Ciccone al 60'. Al minuto 81 è invece Mancino a mettere alle spalle del suo portiere. I campani piazzano la loro bandiera al minuto 87 con Raiola. Domenica prossima ultimo atto della stagione al "Monterisi" contro il Sorrento in attesa di recuperare la gara casalinga contro il Brindisi che, tuttavia, nulla avrà da dire visto che i brindisini sono salvi con una giornata di anticipo nonostante una gara in meno. Più impegnativa la sfida contro i sorrentini che, invece, hanno una flebilissima possibilità di agganciare la zona play-off.