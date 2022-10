Il Cerignola scivola in casa. Seconda sconfitta di fila

Come Penelope, l'Audace Cerignola disfa nell'arco di una settimana quanto di buono fatto nelle tre gare successive dopo l'esordio chok alla prima di campionato a Pontedera contro il Monterosi. Al "Monterisi" passa il Gelbison di mister De Sanzo, alla sua seconda vittoria consecutiva in due gare alla guida dei salernitani, grazie a un gol di Gilli al 68'. Una sconfitta che brucia sia perché arrivata tra le mura amiche, sia perché maturata contro un diretto concorrente nella corsa alla salvezza. Un insuccesso che giunge a una settimana di distanza dalla sconfitta nel derby di Monopoli per 2-1. Altro match le cui sorti si sono decise nella ripresa, ma dove i cerignolani avevano mostrato più reattività pareggiando con D'Andrea il vantaggio di De Risio, salvo poi arrendersi a Montini. Mercoledì trasferta di Coppa Italia di Serie C a Castellammare di Stabia. Un test probante contro un avversario nel campionato di Serie C girone C e una occasione per riconciliarsi con la vittoria. Non sarà facile ma i gialloblu dovranno essere "audaci", di nome e di fatto.