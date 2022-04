Il Cerignola prosegue la sua marcia trionfale

Prosegue spedita e senza ostacoli la marcia dell'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza verso la promozione in Serie C. Liquidata con un secco 3-0 la Mariglianese sul proprio campo grazie alle reti messe a segno da Tascone al 23', da Malcore al 65' e da Longo all'87'. I gialloblu passano a 69 punti in classifica, +8 sul Francavilla vittorioso contro il Nardò e addirittura +13 sul Bitonto, ormai fuori dal discorso promozione diretta, battuto in casa dalla Casertana.