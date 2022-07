Il Cerignola fa Bingo e lancia la campagna abbonamenti

L'Audace Cerignola fa Bingo nel senso letterale del termine. Ufficializzato infatti l'ingaggio di Marco José Bingo, trequartista classe 2001, prelevato dal Legnano con cui, nella passara stagione di Serie D girone B, ha messo a segno nove reti in 34 presenze. In quella precedente, sempre con i lombardi, è andato a segno sette volte in 31 apparizioni, sempre in D. Cresciuto calcisticamente nella Cremonese, dove si è messo in luce conquistando la nazionale Under 17 e vincendo una Super Cup (Irlanda 2019), in cui è stato autore anche di una marcatura.

Intanto questa mattina la pattuglia cerignolana si è radunata al "Monterisi" per iniziare la preparazione in vista del ritiro precampionato. Presentata infine la campagna abbonamenti. Di seguito tutte le informazioni utili

TRIBUNE LATERALI EST/OVEST e TRIBUNA INFERIORE EURO 250

DISTINTI EURO 200

CURVA SUD EURO 150

TRIBUNE LATERALI EST/OVEST e TRIBUNA INFERIORE EURO 200 (RISPARMIO EURO 50)

DISTINTI EURO 150 (RISPARMIO EURO 50)

CURVA SUD EURO 100 (RISPARMIO EURO 50)

TRIBUNE LATERALI EST/OVEST e TRIBUNA INFERIORE EURO 20

DISTINTI EURO 15

CURVA SUD EURO 15

TRIBUNE LATERALI EST/OVEST e TRIBUNA INFERIORE EURO 25

DISTINTI EURO 20

CURVA SUD EURO 20

È possibile abbonarsi online su: www.postoriservato.it

oppure nei PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

VIA PLEBISCITO, 67/69

CORSO SCUOLA AGRARIA, 7

VIA NAPOLI, 65

VIALE DI VITTORIO, 68