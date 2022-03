Il Cerignola a Lavello contro Zeman (figlio d'arte)

Sfruttare al meglio il match contro il Lavello di Karel Zeman e proseguire speditamente la marcia verso la Serie C. Il Cerignola di mister Michele Pazienza affronterà i lucani alle 15 al “Pisicchio” e dovrà raccogliere l’intera posta in palio contro un avversario ben lontano, sulla carta, dalla squadra affrontata all’andata. Netto ridimensionamento per i gialloverdi che hanno letteralmente smontato la rosa costruita in estate e in grado di piazzarsi nelle zone di vertice della classifica. Zeman è stato richiamato in panchina a novembre per guidare i potentini attualmente undicesimi in classifica, con una partita da recuperare e 34 punti frutto di nove vittorie e sette pareggi. Undici le sconfitte subite per un totale di 36 reti messe a segno e 39 incassate. Tra le mura amiche, finora, 6 vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte per 22 gol fatti e 15 subiti.

Un organico completamente rivoluzionato, come detto, con i soli Caruso, Marcellino e Mercuri a centrocampo e Outtara in attacco “sopravvissuti” al repulisti che ha visto gli addii dei vari Brunetti, Dell’Orfanello, Fusco, Syku, Vitofrancesco, Addae, Herrera, Logoluso, Statella, Burzio, Liurni e Rodriguez. Dentro un manipolo di sudamericani, l’ex Chironi tra i pali, l’ex Foggia Primavera Massa in difesa e un gruppetto di under ai quali è stato affidato il compito di salvarsi.

All’andata il Cerignola vinse per 2-1 con reti di Longo e Mincica. Per il Lavello a segno l’ex Vitofrancesco. Nella passata stagione, invece, l’Audace impattò a reti bianche in Basilicata.

Arbitro dell’incontro sarà Matteo Frosi di Treviglio.

Di seguito l’attuale rosa del Lavello. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla ventottesima giornata.

LAVELLO – Allenatore: Adolfo Sormani poi Karel Zeman

PORTIERI

Alfonso Carretta (Confermato – 2002) (0/-0)

Gianmarco Chironi (Proveniente dall’Audace Cerignola – 1997) (8/-9)



DIFENSORI

Francisco Di Fulvio (Proveniente dal Ual Urquiza – 1992) (8/0)

Alessio Mannina (Proveniente dal Licata – 2000) (2/0 + 18/1 nel Licata)

Francesco Massa (Proveniente dal Gladiator – 2001) (8/0 + 3/0 nel Gladiator + 9/0 nel Fc Messina)

Facundo Onarita (Proveniente dal San Martin – 1993) (8/0)

Vincenzo Puleo (Proveniente dal San Luca – 2002) (2/0 + 11/0 nel San Luca)

Jose San Roman (Proveniente dall’All Boys – 1988) (8/0)



CENTROCAMPISTI

Simone Caruso (Proveniente dall’Afragolese – 2003) (21/0)

Federico Dominguez (Proveniente dal Guabira – 1991) (8/0)

Michele Grande (Proveniente dal Potenza – 2003) (7/0)

Placido Marcellino (Proveniente dal Città di Sant’Agata – 2002) (25/2)

Luca Mercuri (Confermato – 2001) (22/3)

Marcelo Tapia (Proveniente dal Villa Teresa – 1992) (5/1)

Mauro Tavarone (Cresciuto nella società – 2003) (3/0)



ATTACCANTI

Milan Basrak (Proveniente dal Dobanovci – 1994) (8/1 + 14/2 nel Dobanovci)

Gabriele Marrale (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (6/0)

Gabriele Militano (Confermato – 2001) (18/1)

Adamzaki Outtara (Proveniente dal Prato – 1998) (22/3)

Mattia Sessa (Proveniente dal Potenza – 2002) (8/2 + 7/0 nel Potenza)

Daniele Verdirosi (Proveniente dall’Ostiamare – 2000) (3/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Luca Amata (P) (Proveniente dal Biancavilla e poi ceduto al Ticino – 2003) (17/-29)

Mihovil Franetovic (P) (Confermato e poi ceduto al Casale – 2002) (1/-1)

Domenico Brunetti (D) (Confermato e poi ceduto al Licata – 1995) (17/2)

Gabriel Corna (D) (Confermato e poi ceduto alla Casatese – 2000) (5/0)

Ugo Dell’Orfanello (D) (Confermato e poi ceduto alla Juve Stabia – 2000) (13/0)

Francesco Fusco (D) (Proveniente dal Sorrento e poi ceduto al Cassino – 1999) (16/0)

Vincenzo Giordano (D) (Proveniente dalla Pistoiese e poi ceduto al Licata – 2001) (7/0)

Tom Syku (D) (Proveniente dal Casarano e poi ceduto all’Albalonga – 1995) (6/0)

Ferdinando Vitofrancesco (D) (Confermato e poi ceduto al Casarano – 1988) (18/3)

Bright Addae (C) (Proveniente dall’Hermannstadt e poi ceduto al Bitonto – 1992) (6/0)

Eric Herrera (C) (Confermato e poi ceduto al Fano – 1992) (13/0)

Gaetano Logoluso (C) (Proveniente dal Team Altamura e poi ceduto al Casarano – 1997) (17/0)

Giuseppe Statella (C) (Proveniente dalla Vibonese e poi ceduto al Messina – 1988) (18/3)

Pablo Burzio (A) (Confermato e poi ceduto al Potenza – 1992) (13/8)

Godberg Cooper (A) (Proveniente dal Kukesi e poi ceduto al Makedonija – 1997) (1/0)

Lorenzo Liurni (A) (Confermato e poi ceduto al Follonica Gavorrano – 1994) (17/5)

Samon Rodriguez (A) (Proveniente dal Casarano e poi ceduto al Seravezza – 1988) (10/2)