Il Campobasso torna allo Zac dopo vent'anni

Solo una volta il Campobasso ha espugnato Foggia. Correva la stagione 54/55 in quarta serie. Da allora, nei pochi precedenti tra le due squadre, i rossoneri hanno quasi sempre avuto la meglio. Solo in due circostanze le contese sono terminate in parità e in entrambi i casi con il risultato “a occhiali”: nel 79/80 in C1 e nell’82/83 nell’unico incontro disputato tra dauni e molisani in Serie B. I foggiani sono in striscia positiva dalla stagione 87/88 in Serie C1, quando un gol di Fattori e una autorete di Anzivino regalarono la vittoria ai Satanelli. Per i campobassani momentaneo pareggio di Romiti su rigore. Nella stagione successiva, quella della promozione in B per i dauni di Caramanno, fu Giorgio Lunerti l’autore del gol vittoria. In quella stessa stagione netto 4-1 foggiano in Coppa Italia di Serie C contro i molisani. Il Campobasso tonerà allo Zaccheria domenica dopo 20 anni di assenza. Le ultime due volte, infatti, risalgono alle stagioni di C2 2000/2001 e 2001/2002. In entrambi i casi vinse il Foggia con reti di Molino su rigore e Marsich nel primo match e con gol di Pazienza e di Carannante su rigore nella stagione successiva. Vincenzo Moretti rese la pillola meno amara per gli ospiti.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Campobasso

Serie C2 2001/2002 – Foggia-Campobasso 2-1 (Pazienza, rig.Carannante (Fg); Moretti (Cb)

Serie C2 2000/2001 – Foggia- Campobasso 2-0 (rig.Molino, Marsich)

Coppa Italia Serie C 1988/1989 – Foggia-Campobasso 4-1 (Casale, Coppola, Esposito, Coppola (Fg); rig.Mitri (Cb)

Serie C1 1988/1989 – Foggia-Campobasso 1-0 (Lunerti)

Serie C1 1987/1988 – Foggia-Campobasso 2-1 (Fattori (Fg); rig.Romiti (Cb); aut.Anzivino (Fg)

Serie B 1982/1983 – Foggia-Campobasso 0-0

Serie C1 1979/1980 – Foggia-Campobasso 0-0

IV Serie 1956/1957 – Foggia-Campobasso 1-0 (Cosmano)

IV Serie 1955/1956 – Foggia-Campobasso 4-0 (Bortolotti, Bartolini, Della Rocca x2)

IV Serie 1954/1955 – Foggia-Campobasso 1-3 (Renna (Cb); Paravano (Fg); Pastore x2 (Cb)

IV Serie 1953/1954 – Foggia-Campobasso 1-0 (Marchiani)



IV Serie 1952/1953 – Foggia-Campobasso 2-1 (Nicoli, Reddi (Fg); Russo (Cb)