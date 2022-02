Il Bitonto cade, il Cerignola vince ed è di nuovo capolista

Il Cerignola fa il suo dovere in casa contro l'ostico Gravina e lo supera per due reti a una. Loris Palazzo mette le cose in chiaro dopo 120 secondi ma gli ospiti pervengono al pareggio con Giglio al 51' su calcio di rigore. Tocca quindi a Nicola Strambelli, all'84', mettere a segno la sua prima rete in maglia gialloblu realizzando dagli undici metri. E siccome la fortuna aiuta "l'Audace", il Bitonto perde incredibilmente in casa per 2-0 contro il Nola. La testa della classifica del girone H di Serie D, dunque, torna saldamente nelle mani dei cerignolani che volano a 55 punti e ne mettono tre di distanza rispetto ai bitontini che ora devono di nuovo rincorrere.