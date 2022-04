Il Barletta non fa sconti, Orta Nova ai play-out

Nulla da fare per il Team Orta Nova che non riesce ad ottenere uno sconto dalla capolista Barletta e, complici gli altri risultati di giornata, si ritrova a dover spareggiare con il San Marco per evitare la retrocessione in Promozione. In casa dei biancorossi è l'ex sanseverese Manuel Visani a regalare la vittoria ai barlettani. Per gli ortesi di mister Luigi Agnelli, invece, l'amarezza di essersi complicati la vita da soli considerando che altri avversari, con rose meno competitive di quella biancazzurra, sono riusciti a salvarsi pur essendo stati per tutta la stagione nei bassifondi della classifica. La società ha certamente profuso ogni sforzo possibile sul mercato, sia in estate che in inverno. Sicuramente non ha aiutato giocare le gare in casa per tutta la stagione a San Ferdinando, considerata l'indisponibilità del campo sportivo comunale di Orta Nova. Forse, a posteriori, il cambio in panchina che ha portato all'esonero di Costanzo Palmieri e all'arrivo del pur quotato Agnelli, non ha sortito gli effetti sperati, anzi. A 90 minuti dal termine della regular season, l'Orta Nova si ritrova terzultimo a 24 punti. Comunque non raggiungibile dal San Marco, inchiodato a 20 e con il Borgorosso Molfetta, salvo, a +4. Insomma: comunque andrà domenica prossima in casa contro il Città di Mola, l'Orta Nova è già con la testa al derby della disperazione contro i sammarchesi.