Barletta inarrestabile: battuto il Real Siti

Non era certo questa la partita in cui il Real Siti doveva fare punti a tutti i costi. E così è stato. Troppo forte la capolista Barletta per sperare di uscire indenni dal "San Rocco" di Stornara dove Pignataro al 28' e al 34' del primo tempo regola la pratica contro la formazione di mister Pino Lo Polito. Barlettani a +7 sul Corato a 6 giornate dalla fine del torneo. Per il Real Siti zona play-out a 18 punti con il Canosa a un punto di distanza che deve recuperare il match non disputato quest'oggi contro l'Orta Nova, distante tre punti insieme al Borgorosso Molfetta a quota 21. E il San Marco penultimo di punti ne ha sedici.