Ufficiale: l'Heraclea conferma il suo bomber tuttofare

La nona conferma in casa Heraclea non poteva essere che quella del numero 9 per eccellenza, il bomber. Ma anche l'autentica anima della squadra. Un tuttofare in campo, in panchina e anche a livello gestionale. Antonio Compierchio, classe 1990, sarà ancora il "condor" degli amaranto di Candela. Nella passata trionfale stagione in Prima Categoria, ha messo a segno ben 21 gol tra campionato e play-off. Arrivato nel 2021/2022, aveva contribuito alla salvezza dei candelesi prima di trascinarli al salto in Promozione. Cresciuto nel Foggia, con cui esordì in C1 nel 2007/2008, ha giocato con Sporting Genzano, Bacoli Sibilla, L'Aquila, Atletico Vieste, ancora Foggia in Serie D edizione 2012/2013 (dieci presenze), Manfredonia, Battipagliese, Ebolitana, Gaeta, Civitanovese e Unione Calcio Bisceglie. Compierchio sarà anche responsabile dell'area tecnica.