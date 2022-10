'Tucci is on fire', l'ex portiere rossonero in gol su punizione: "Non avevo mai provato un'emozione così"

L'Asd Heraclea Calcio - squadra che milita nel campionato di prima categoria campano - ha ottenuto la terza vittoria stagionale nel secondo minuto di recupero, grazie a una punizione magistrale del portiere Rocco Tucci. La storia di Rocco ha qualcosa di puramente romantico, qualcosa che solo il calcio può regalare. Infatti, dopo aver militato nel Foggia Calcio nell'anno della storica promozione in B del 2016, il numero uno classe 1995 ha militato in serie D da titolare con Molfetta e Barletta. Questo gol su punizione allo scadere nel big match contro l'Orsara Calcio - che prima di questo match non aveva mai subito gol - è la ciliegina sulla torta per chi - come Rocco - per il calcio ha dato tutto. "E' un'emozione che non ho mai provato perché è il primo gol che faccio nella mia carriera. Dalla panchina mi hanno chiesto di andare a battere la punizione perché in settimana mi fermo a calciare in porta".