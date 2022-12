Alla ricerca del Foggia perduto

Tempo da destinare ai crucci ce n’è poco. Dopodomani il Foggia si gioca un pezzo importante di una stagione per la quale è sempre più complicato trovare l’aggettivo che meglio la qualifichi. La partita andata in scena ieri al ‘Partenio-Lombardi’ tempio del Giugliano, preso in prestito dai ‘titolari’ dell’Avellino, è la perfetta istantanea di quello che sta accadendo a Foggia: l’abulia e la mancanza di idee che ha caratterizzato buona parte del match, l’improvviso scatto di orgoglio e l’insensato atto finale. La fiera dell'ossimoro. La gara non è piaciuta per nulla a mister Gallo (e vorremmo ben vedere), perché si può anche perdere una partita, ma dipende sempre dal modo. Il Foggia di ieri non è nemmeno lontano parente della squadra vogliosa, cattiva, aggressiva vista nel famoso mese in cui la cura Gallo aveva sortito effetti incredibili. Le vicissitudini societarie e un comprensibile infiacchimento fisico-atletico determinato dai ritmi ‘anglosassoni’ ai quali la squadra è sottoposta da inizio stagione, stanno iniziando a farsi sentire. Se n’è accorto il tecnico, che ieri ha anche lanciato un segnale sul mercato (“Devo capire con chi parlare”), ma non ha disdegnato critiche alla sua squadra. Evidentemente, il primo tempo di Messina non è stato casuale. Eppure, contro il Giugliano, a un certo punto il Foggia l’aveva comunque rimessa in sesto, anche grazie ai cambi che una piccola scossa l’hanno provocata. Il che rende ancora più illogica la gestione dei minuti finali, con un inconcepibile assalto post-pareggio, che ha regalato ai padroni di casa un insperato gol in contropiede a tempo scaduto. La squadra avrà ora due giorni per resettare tutto e provare a cogliere l’impresa con il Catanzaro. Non consoli l’ipotesi che i calabresi si presentino con qualche titolare in meno: le seconde linee a Foggia sarebbero titolari inamovibili.