“Insultato e deriso per il colore della mia pelle”

Il gestaccio verso la tifoseria del Cerignola, costato un turno di squalifica al portiere rossonero Demba Thiam, sarebbe stato la risposta ad una provocazione.

È stato l’estremo difensore del Foggia, sui social, a giustificare il gesto offensivo rivolto alla Gradinata Est del Monterisi, nel derby di giovedì scorso.

“Sarà brutto non esserci, ma è ancora più brutto scontare questa squalifica – ha scritto – arrivata per essere stato insultato e deriso per il mio colore della pelle”.

Il giocatore, arrivato a gennaio, si dice amareggiato: “Nel 2023 non può esistere ancora tutto questo. Sono stato provocato, è vero, ma questo non è calcio, questo non è tifo!”.