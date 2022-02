Il Pietramontecorvino torna a vincere e lo fa in casa del Gambatesa. Decisivo il gol di Mirko Russo al 40' del primo tempo. Sul finire della gara i rossoneri dei Monti Dauni falliscono il raddoppio su calcio rigore mentre gli avversari restano in nove lasciandosi andare a falli di frustrazione non riuscendo a trovare il pareggio. Il Pietramontecorvino passa a 18 punti e ne mette due di distanza proprio sulla Polisportiva Gamabatesa tenendo un distacco minimo, tre punti, dalla zona calda della classifica. Decisamente complesso, invece, agganciare la zona tranquillità visto che Bojano e Aurora Ururi, che precedono i dauni in classifica, hanno ben sette punti in più.